В сборной России высказались о возможном пропуске Сафоновым сбора в октябре

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов в беседе с журналистами высказался о возможном пропуске Матвеем Сафоновым сбора национальной команды в октябре.
«Такого разговора не было. Думаю, он посвятил бы меня в такое. Пока такой информации нет, я его не беспокою. Конечно, я жду Матвея», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» минувшим летом. Трансфер российского вратаря обошелся французскому топ-клубу в 20 миллионов евро. Матвей заключил с парижанами долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет.
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