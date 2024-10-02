​Сатриано порвал «кресты» - сезон для него закончен

Чилийский нападающий Мартин Сатриано, принадлежащий «Интеру», порвал «кресты» в матче за свой временный клуб - французский «Ланс». В нём Сатриано выступает на правах аренды, но теперь он займёт не место на поле, а койко-место в лазарете команды.

Это случилось в минувшие выходные в бледноватом матче против «Ниццы», в котором не было забито ни одного гола. Врачам потребовалось некоторое время, чтобы убедиться в самом худшем диагнозе - разрыве крестообразных связок. Возвращение на поле планируется в лучшем случае через шесть месяцев, а скорее - через восемь. То есть к началу лета.