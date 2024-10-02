​Деменко: «Не знаю, сколько должен ошибаться Доннарумма, чтобы Сафонову дали шанс»

Экс-футболист московского «Спартака» и российской сборной, Максим Деменко, высказался по поводу ситуации в парижском «ПСЖ», в котором выступает российский голкипер МатвейСафонов.

Деменко считает, что руководство клуба продолжает доверять итальянскому вратарю Джанлуиджи Доннарумме, несмотря на ошибки того. А в таких условиях, считает Деменко, на ответственные матчи всё равно будут ставить именно итальянца - но лишь до поры до времени

- В европейском футболе очень важно, чтобы тренер доверял, я не знаю, сколько ошибок должен совершить Доннарумма, чтобы у Сафонова появился шанс. В любом случае, чем больше будет ошибаться итальянец, тем больше шансов будет у Сафонова, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.