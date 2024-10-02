Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о конкуренции Матвея Сафонова с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ».

«Сафонов может бороться за место в основе, он хорошо проявил себя в отведенное время, но не думаю, что он выйдет в ближайшем матче. Доннарумма допускал ошибки, но он все еще основной вратарь. У него есть статус. Вратарей не меняют после нескольких ошибок», - говорит Порато нашему корреспонденту.

Напомним, что вечером вторника «ПСЖ» всухую проиграл в Лондоне «Арсеналу» в Лиге чемпионов из-за двух вратарских ляпов голкипера парижан Доннаруммы. Сафонов остался на скамейке.