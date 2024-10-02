Кирьяков: «У Луиса Энрике прибавится головной боли из-за Доннаруммы»

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил вторничные ляпы Джанлуиджи Доннаруммы. Голкипер «ПСЖ» стал виновником двух пропущенных мячей от «Арсенала» в матче второго тура Лиги чемпионов (0:2) в гостях.

«По логике Сафонов должен получить шанс. Много зависит от решения Энрике, насколько тот будет держаться за Доннарумму. После вчерашней игры мыслей по поводу смены первого номера у него прибавится, как и головной боли», - говорит Кирьяков для «Советского спорта».

Напомним, что ранее во время травмы Доннаруммы Сафонову уже удалось сыграть несколько матчей за «ПСЖ». Он пропустил в них два гола, один раз сыграл на ноль.

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