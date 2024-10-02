Камоцци: «У Сафонова есть всё, чтобы выиграть конкуренцию с Доннаруммой»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником владельца «Спартака», дал комментарий о ситуации вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». По мнению Камоцци, Сафонов способен стать основным во французской команде.

«Сафонов – качественный голкипер, уверен, в ближайшее время он сумеет вновь проявить себя в «ПСЖ». У него есть всё, чтобы выиграть конкуренцию с Доннаруммой», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Матвей Сафонов провёл за «ПСЖ» три матча, когда Джанлуиджи Доннарумма был травмирован. В этих трёх матчах российский вратарь пропустил два гола.

В «ПСЖ» Сафонов перешёл в летнее трансферное окно из «Краснодара». В прессе писали о том, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро.