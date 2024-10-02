«Все равно не поймёте»: Луис Энрике отказался говорить о тактике

Во вторник вечером «ПСЖ» не порадовал своих болельщиков. Команда Луиса Энрике проиграла в гостях у «Арсенала» со счётом 0:2 во втором туре Лиги чемпионов. После игры испанский тренер парижан не стал отвечать на вопрос журналиста о тактике.

«Нет, я не собираюсь объяснять свою тактику, потому что вы все равно её не поймёте. Много придётся исправить, но я не собираюсь это объяснять», - сказал Энрике в интервью для Canal+.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 6 октября. В этот день команда Луиса Энрике будет играть против «Ниццы» на выезде в чемпионате Франции. Матч стартует в 21:45 по московскому времени.