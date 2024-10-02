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Энрике может покинуть «ПСЖ» по ходу этого сезона

02 Октября 2024 • 14:46 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
06.10 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике может покинуть свою команду по ходу нынешнего сезона. По информации от журналиста Мохаммеда Тубаша, есть вероятность, что испанский специалист не доработает этот сезон до конца.

Напомним, недавно у Энрике случился конфликт с нападающим Усманом Дембеле, который был исключён из заявки на последний матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», которому парижане проиграли (0:2).

В прошлом сезоне Энрике помог «ПСЖ» выиграть чемпионат и Кубок Франции. Также команда дошла до стадии полуфинала Лиги чемпионов, где вылетела от дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
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