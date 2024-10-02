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Кавазашвили: «Буду рад, если теперь Сафонов заменит Доннарумму, но ему надо отказаться от дурацкого розыгрыша мяча ногами» эксклюзив

02 Октября 2024 • 14:40 Комментировать (1)
Ницца
...
ПСЖ
06.10 21:45

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о шансах Матвея Сафонова стать теперь основным вратарем «ПСЖ». Вчера в матче Лиги  чемпионов против «Арсенала» его конкурент Джанлуиджи Доннарумма допустил две грубые ошибки.

- Вот теперь-то Сафонов  вытеснит из ворот парижан Доннарумму?

- Во-первых, я буду только рад, если в воротах «ПСЖ» будет играть наш, хороший российский голкипер. Второе: если главный тренер команды только по одной игре будет судить о мастерстве своего основного голкипера, это плохой пример для подражания. Доннарумма же уже не первый год защищает ворота парижан, и команда при нем смотрелась прилично, так?

- Значит, Доннарумма останется первым номером «ПСЖ»?

- Все зависит от тренера. Если он с симпатией относится к Сафонову, то может произойти и смена на последнем рубеже. Я это буду приветствовать. Значит, будет играть наш красавчик. Тогда хочется ему пожелать, чтобы он действовал надежно и без нервоза. Чтобы был спокоен. Тогда своим шансом Матвей воспользуется.

- Вы ведь как-то сказали, что Сафонову тяжело будет выиграть конкуренцию у Доннаруммы на длинной дистанции.

- Да я и сейчас так считаю. Но есть же еще и главный тренер. Если он доверяет Доннарумме, то будет и дальше его ставить. Но если сейчас решит его заменить, то только флаг ему в руки (смеется).

- Некоторые специалисты считают, что по потенциалу, таланту Сафонов сильнее Акинфеева.

- Я не хочу никого сравнивать друг с другом Просто Сафонов – очень хороший вратарь. Но одна вещь в его игре мне все-таки не нравится.

- Какая?

- Ему надо избавить от дурацкого розыгрыш мяча ногами в своей штрафной площади. Ну зачем это все? Зачем отдавать пасы защитнику, когда рядом стоит соперник? Сует партнеру мяч, получает обратно и рискует ошибиться. Не должен этого делать голкипер!

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- Думаете?

- Конечно! Получил мяч и выбил как можно дальше вперед! Так атака развивается быстрее. Вот и все.

- Кто из нынешних голкиперов РПЛ может в ближайшее время уехать играть в большой европейский клуб?

- Не знаю, уедут или нет. Но сейчас у нас есть два хороших вратаря. Это молодой парень из «Зенита», очень перспективный. Латышонок. И представитель «Локомотив» Лантратов. Вот их я бы выделил на сегодняшний день.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анзор Кавазашвили Матвей Сафонов ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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kalibr
02 Октября 2024 в 15:10
Итальянец реально слабо отыграл
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