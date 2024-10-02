Мостовой: «Ошибки Доннаруммы не помогут Сафонову»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о конкуренции в «ПСЖ» на позиции вратаря. Во вторник Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибки в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (поражение 0:2), и фанаты парижской команды в социальных сетях стали призывать выпустить на поле Матвея Сафонова.

По мнению Мостового, ошибки Доннаруммы в рамке ворот не помогут Сафонову в конкуренции с итальянцем.

«Не считаю, что его ошибки станут подспорьем для Сафонова. Во-первых, Доннарумма до этого сыграл много игр, где много раз выручал. Тем более он после травмы, поэтому в его ошибках ничего такого нет», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В то же время Мостовой отметил, что у Сафонова будут шансы, ведь «ПСЖ» за сезон проводит большое количество матчей.