Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мостовой: «Ошибки Доннаруммы не помогут Сафонову»

02 Октября 2024 • 13:06 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о конкуренции в «ПСЖ» на позиции вратаря. Во вторник Джанлуиджи Доннарумма допустил ошибки в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (поражение 0:2), и фанаты парижской команды в социальных сетях стали призывать выпустить на поле Матвея Сафонова.

По мнению Мостового, ошибки Доннаруммы в рамке ворот не помогут Сафонову в конкуренции с итальянцем.

«Не считаю, что его ошибки станут подспорьем для Сафонова. Во-первых, Доннарумма до этого сыграл много игр, где много раз выручал. Тем более он после травмы, поэтому в его ошибках ничего такого нет», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В то же время Мостовой отметил, что у Сафонова будут шансы, ведь «ПСЖ» за сезон проводит большое количество матчей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Александр Мостовой Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе обратился к Гризманну Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико» Стало известно, сколько билетов продано на дерби «Динамо» - «Спартак» Из-за них «Реал» потерял победу в дерби: три худших игрока матча против «Атлетико» Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» «Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Дешам отреагировал на уход Гризманна из сборной Франции Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала» Юран сделал замечание Дзюбе из-за Карпина «Реал» нашёл нового защитника
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Стало известно, что крикнул Куртуа фанатам «Атлетико», празднуя гол «Реала»
Спортивные новости
Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Гол Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ «Это человеческий фактор»: Каменский высказался о травме Кузнецова Рыбин считает, что «Юта» преподнесёт сюрприз в первом сезоне в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Октября
13:06 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Ошибки Доннаруммы не помогут Сафонову»
12:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готовит 60 млн евро на экс-форварда «Манчестер Юнайтед»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Родри, Райс или Тчуамени: Назван лучший опорник мирового футбола 1
01 Октября
23:16 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Сафонов не хуже Доннаруммы»
19:38 · Франция. Лига 1
Трансфер Сафонова раскритиковали во Франции: «Его никто не знает»
16:33 · Франция. Лига 1
Некоторые игроки «ПСЖ» были рады уходу Мбаппе, его мать называли «тираном» слухи
11:12 · Франция. Лига 1
«Барселона» летом может усилиться нападающим из Лиги 1 1
00:35 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Клуб поддержал моё решение исключить Дембеле из состава»
30 Сентября
21:28 · Франция. Лига 1
Брат Мбаппе выбыл на 3 месяца
20:11 · Франция. Лига 1
Энрике — о Дембеле: «Если кто-то не соблюдает правила, то он не готов к важной неделе»
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Барселоны» за 60 млн евро 1
14:07 · Англия. Премьер-лига
Лунин интересен трём суперклубам
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Марселя» Луиса Энрике прокомментировал слухи о «Спартаке» эксклюзив
02:35 · Франция. Лига 1
«Монако» забил самый поздний гол в истории сбора статистических данных Лиги 1
02:23 · Франция. Лига 1
​Юбилей в «Страсбурге» - 1000-я победа в домашних матчах
29 Сентября
23:43 · Франция. Лига 1
«Марсель» оступился в матче против «Страсбурга»
20:11 · Франция. Лига 1
«Реймс» одолел «Анже», «Нант» упустил победу над «Сент-Этьеном»
18:06 · Франция. Лига 1
«Лион» вырвал победу над «Тулузой», использовав всё, что удалось создать
17:00 · Италия. Серия А
​Менез завязал с футболом
16:03 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике не разделяет ропот на плотный календарь
00:06 · Франция. Лига 1
«Монако» перед финальным свистком дожал «Монпелье»
28 Сентября
21:59 · Франция. Лига 1
«Идеальный» хет-трик Дэвида позволил «Лиллю» разгромить «Гавр»
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:19 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Монпелье»
20:16 · Франция. Лига 1
«Ланс» и «Ницца» провели матч без результативных ударов
Все новости