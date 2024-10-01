Трансфер Сафонова раскритиковали во Франции: «Его никто не знает»

Известный журналист Даниэль Риоло раскритиковал «ПСЖ» за летний трансфер вратаря Матвея Сафонова. В прессе писали о том, что за российского футболиста гранд Лиги 1 заплатил 20 миллионов евро.

«Нужно ещё раз проговорить – Сафонов обошёлся «ПСЖ» в 20 миллионов евро. И он получает 400 тысяч евро в месяц. Это важные аргументы, когда говоришь о его уровне. Если бы он был отличным вратарём, мы бы его знали. Была бы хоть какая-то информация. Но они купили игрока, которого никто не знает. Зачем это было делать, если у вас есть Тенас? Особенно за такую огромную цену», - сказал Риоло в программе RMC.

Во вторник «ПСЖ» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.