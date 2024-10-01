В летнее трансферное окно нападающий Килиан Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в «Реал» в статусе свободного агента. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Foot Mercato, некоторые игроки парижской команды были рады уходу Килиана Мбаппе и его окружения. По мнению этих футболистов, Мбаппе и его близкие создавали напряжённость в клубе.

Отмечается, что окружение некоторых игроков «ПСЖ» описывало Файзу Ламари, мать Килиана Мбаппе, как «тирана». Как известно, именно Ламари ведёт дела своего сына.

В «Реале» Килиан Мбаппе провёл девять матчей, в которых забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра.