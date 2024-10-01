«Барселона» летом может усилиться нападающим из Лиги 1

Каталонская «Барселона» следующим летом может усилиться нападающим из Лиги 1. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» активно следят за форвардом «Лилля» Джонатаном Дэвидом, который летом с большой долей вероятности станет свободным агентом.

Напомним, у Роберта Левандовски в конце сезона истекает контракт. Одним из кандидатов на замену поляку является Дэвид, который летом хочет уйти на повышение. Канадцем также интересуются команды из Английской премьер-лиги.

В новом розыгрыше чемпионата Франции футболист отметился пятью голами в шести матчах. 24-летний нападающий ранее был интересен лондонскому «Челси».