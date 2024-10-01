Луис Энрике: «Клуб поддержал моё решение исключить Дембеле из состава»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об исключении Усмана Дембеле из заявки на предстоящий матч.

Французский вингер не попал в состав парижан на матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который состоится во вторник. Решение испанского рулевого объясняется дисциплинарными причинами.

«Правление, директор и президент клуба поддержали моё решение исключить Дембеле из состава. Меня назначили, чтобы я строил команду, и именно этим я занимаюсь. Конечно, Дембеле остаётся частью нашей команды», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Энрике.

Встреча «Арсенал» – «ПСЖ» стартует в 22:00 по московскому времени.