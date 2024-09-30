Брат Мбаппе выбыл на 3 месяца

17-летний полузащитник «Лилля» Итан Мбаппе получил травму. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, хавбек надорвал четырехглавую мышцу. Ожидается, что он пропустит от двух до трех месяцев.

Напомним, в летнее трансферное окно Мбаппе покинул «ПСЖ» и стал игроком «Лилля». В составе новой команды полузащитник принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Мбаппе с «Лиллем» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.