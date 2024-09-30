Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Брат Мбаппе выбыл на 3 месяца

30 Сентября 2024 • 21:28 Комментировать
Лилль
...
Тулуза
05.10 20:00

17-летний полузащитник «Лилля» Итан Мбаппе получил травму. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, хавбек надорвал четырехглавую мышцу. Ожидается, что он пропустит от двух до трех месяцев.

Напомним, в летнее трансферное окно Мбаппе покинул «ПСЖ» и стал игроком «Лилля». В составе новой команды полузащитник принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Мбаппе с «Лиллем» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Итан Мбаппе

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИЛЛЬ ТУЛУЗА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти прокомментировал потерю Мбаппе Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» «Байер» установил личный антирекорд при Хаби Алонсо в матче с «Баварией» Известны планы «Барселоны» по приобретению нового форварда Педри назвал проблему «Барселоны» в матче с «Осасуной» Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» «Реал» запретил Мбаппе смотреть матч с «Атлетико» на трибунах Анчелотти прокомментировал упущенную победу «Реала» над «Атлетико»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Плющёв отреагировал на сокрушительное поражение «Барыса», в котором команда пропустила 10 шайб от «Торпедо» «Торпедо» на выезде «вынес» «Барыс», забросив сразу 10 шайб Экс-главный тренер «Спартака» оценил вклад Голдобина в победном матче над ЦСКА в КХЛ Тренер оценил шансы Медведева на победу Алькараса в полуфинале турнира в Пекине Каменский: «СКА и без Кузнецова должен был обыгрывать «Куньлунь» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Сентября
21:28 · Франция. Лига 1
Брат Мбаппе выбыл на 3 месяца
20:11 · Франция. Лига 1
Энрике — о Дембеле: «Если кто-то не соблюдает правила, то он не готов к важной неделе»
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить экс-игрока «Барселоны» за 60 млн евро
14:07 · Англия. Премьер-лига
Лунин интересен трём суперклубам
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Марселя» Луиса Энрике прокомментировал слухи о «Спартаке» эксклюзив
02:35 · Франция. Лига 1
«Монако» забил самый поздний гол в истории сбора статистических данных Лиги 1
02:23 · Франция. Лига 1
​Юбилей в «Страсбурге» - 1000-я победа в домашних матчах
29 Сентября
23:43 · Франция. Лига 1
«Марсель» оступился в матче против «Страсбурга»
20:11 · Франция. Лига 1
«Реймс» одолел «Анже», «Нант» упустил победу над «Сент-Этьеном»
18:06 · Франция. Лига 1
«Лион» вырвал победу над «Тулузой», использовав всё, что удалось создать
17:00 · Италия. Серия А
​Менез завязал с футболом
16:03 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике не разделяет ропот на плотный календарь
00:06 · Франция. Лига 1
«Монако» перед финальным свистком дожал «Монпелье»
28 Сентября
21:59 · Франция. Лига 1
«Идеальный» хет-трик Дэвида позволил «Лиллю» разгромить «Гавр»
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:19 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Монпелье»
20:16 · Франция. Лига 1
«Ланс» и «Ницца» провели матч без результативных ударов
19:21 · Франция. Лига 1
Габулов: Полностью поддерживаю решение Сафонова
16:19 · Испания. Ла Лига
Эффект «Реала»: Популярность Мбаппе во Франции снизилась 1
12:13 · Франция. Лига 1
Первый тренер Сафонова: «Если Матвей будет надёжен, Доннарумму нескоро поставят в основу»
08:40 · Франция. Лига 1
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ»
04:52 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «У Ли Кан-Ина есть очень важное качество для стиля игры «ПСЖ»
03:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложит долгосрочный контракт звезде Лиги 1 слухи
00:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» разобрался с «Ренном», Сафонову забили с пенальти
27 Сентября
23:58 · Франция. Лига 1
Замена Мбаппе: Баркола забил 6 голов в 7 матчах – больше, чем за весь прошлый сезон
Все новости