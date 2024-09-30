Энрике — о Дембеле: «Если кто-то не соблюдает правила, то он не готов к важной неделе»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.

Ранее сообщалось, что Энрике исключил Дембеле из заявки на предстоящий матч Лиги чемпионов из-за конфликта.

«Похоже, мы не проиграли ни одного матча с Дембеле... Нет, мы проиграли «Ньюкаслу», «Милану», «Боруссии» и «Барсе» дома. Если кто-то не соблюдает командные правила, это означает, что он не готов к такой важной неделе, как эта», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором четырех ассистов.