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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» забил самый поздний гол в истории сбора статистических данных Лиги 1

30 Сентября 2024 • 02:35 Комментировать

В шестом туре французского чемпионата «Монако» принимал «Монпелье» и сумел одержать волевую победу, пропустив первыми гол на шестнадцатой минуте. Но ещё в первой половине встречи Фоларин Балогун счёт сравнял, а вырвать победу монегаскам удалось на 98-й минуте - то есть в самые последние секунды добавленного арбитром времени.

Как оказалось, гол Ламина Камара стал самым поздним голом, который «Монако» когда-либо забивал в высшей лиге французского чемпионата с того момента, как начался сбор подробных статистических данных. Он был забит на 97 минуте 45 секунде. В следующем туре «Монако» сыграет с «Ренном».


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Монпелье
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