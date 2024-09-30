​Юбилей в «Страсбурге» - 1000-я победа в домашних матчах

В шестом туре французского чемпионата «Страсбург» принимал дома «Марсель» и порадовал своих поклонников победой. Её обеспечил гол Диегу Морейры незадолго до конца первой половины игры. Отыграться провансальцы так и не сумели, даже несмотря на появление на поле Адриена Рабио, который вышел на замену во второй половине встречи.

Как оказалось, для «Страсбурга» победа в этом матче стала юбилейной - клуб в 1000-й раз в своей истории выиграл в домашних стенах. Естественно, с учётом всех турниров, в которых успел за всю свою историю сыграть этот французский клуб. В следующем туре Лиги 1 «Страсбург» снова сыграет дома - но уже против «Ланса».