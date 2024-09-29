«Марсель» оступился в матче против «Страсбурга»

«Страсбург» играл против «Марселя» в шестом туре чемпионата Франции. Гости чаще контролировали мяч, но в остальном уступили сопернику.

На 33-й минуте Эмануэль Эмега едва не открыл счет дальним ударом, но вратарь выручил. А на 40-й минуте у «Страсбурга» получилась атака, Себастьян Нанаси сыграл на Диегу Морейру, который с левой ноги отправил мяч в сетку - 1:0.

Марсельцы отпустили на три очка пару лидеров, а соперник с девятью пунктами идет восьмым.