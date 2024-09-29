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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» оступился в матче против «Страсбурга»

29 Сентября 2024 • 23:43 Комментировать
Страсбург
1:0
Марсель
окончен

«Страсбург» играл против «Марселя» в шестом туре чемпионата Франции. Гости чаще контролировали мяч, но в остальном уступили сопернику.

На 33-й минуте Эмануэль Эмега едва не открыл счет дальним ударом, но вратарь выручил. А на 40-й минуте у «Страсбурга» получилась атака, Себастьян Нанаси сыграл на Диегу Морейру, который с левой ноги отправил мяч в сетку - 1:0.

Марсельцы отпустили на три очка пару лидеров, а соперник с девятью пунктами идет восьмым.

Протокол игры  
Страсбург1:0Марсель
(1:0) Морейра Диегу40'  
Петрович ДжорджеДуэ Гела  68'Соу СаидуСарр Мамаду-НабиМорейра Диегу 89' (Мара Секу ( 89') Дукуре Исмаэль  56'Сантос АндрейБаква Дилан 77' (Абакар Силла ( 77') Диарра ХабибНанаси Себастьян 83' (Сеная Марвин ( 83') Эмега Эмануэль 89' (Мванга Жуниор ( 89')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханСоболь ЭдуардСебас ЖеремиЛемарешаль ФеликсDaouda Diongue
Рульи ХеронимоМурильо МикаэльХёйбьерг Пьер-ЭмильКорнелиус ДерекБрассье Лилиан 83' (Гарсия Улиссес ( 83') Кондогбия ЖоффрейКоне Исмаэль 62' (Роу Джонатан ( 62') Гринвуд МэйсонАрит Амин 63' (Мопе Нил ( 63') Луис Энрике I 71' (Карбони Валентин ( 71') Ваи Элье 62' (Рабио Адриен ( 62'  75')
Запасные: Кейлиан АбдаллаДе Ланге ЖеффриЛирола ПольБакола Дарриль
29 сентября. Стадион "де ла Мейно".
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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Страсбург

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