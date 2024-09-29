«Марсель» оступился в матче против «Страсбурга»

«Страсбург» играл против «Марселя» в шестом туре чемпионата Франции. Гости чаще контролировали мяч, но в остальном уступили сопернику.
На 33-й минуте Эмануэль Эмега едва не открыл счет дальним ударом, но вратарь выручил. А на 40-й минуте у «Страсбурга» получилась атака, Себастьян Нанаси сыграл на Диегу Морейру, который с левой ноги отправил мяч в сетку - 1:0.
Марсельцы отпустили на три очка пару лидеров, а соперник с девятью пунктами идет восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Морейра Диегу40'
Петрович Джордже•Дуэ Гела• 68'Соу Саиду•Сарр Мамаду-Наби•Морейра Диегу89' (Мара Секу (89') •Дукуре Исмаэль• 56'Сантос Андрей•Баква Дилан77' (Абакар Силла (77') •Диарра Хабиб•Нанаси Себастьян83' (Сеная Марвин (83') •Эмега Эмануэль89' (Мванга Жуниор (89')
Рульи Херонимо•Мурильо Микаэль•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Корнелиус Дерек•Брассье Лилиан83' (Гарсия Улиссес (83') •Кондогбия Жоффрей•Коне Исмаэль62' (Роу Джонатан (62') •Гринвуд Мэйсон•Арит Амин63' (Мопе Нил (63') •Луис Энрике I71' (Карбони Валентин (71') •Ваи Элье62' (Рабио Адриен (62') 75'
29 сентября. Стадион "де ла Мейно".
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