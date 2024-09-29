«Реймс» одолел «Анже», «Нант» упустил победу над «Сент-Этьеном»

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи шестого тура.

«Анже» пропустил два мяча от «Реймса» к середине первого тайма и не смог спастись в итоге. Кроме Кейто Накамуры и Дзюни Ито позже забил Маршал Манетси. А Зинедин Ферхат стал автором гола престижа - 1:3.

Голы Йоанна Лепенана и Сорбы Томаса позволили «Нанту» уверенно вести в матче с «Сент-Этьеном», но новички отыгрались во втором тайме - 2:2. Ибраим Сиссоко забил с игры и с 11 метров.