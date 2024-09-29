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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» одолел «Анже», «Нант» упустил победу над «Сент-Этьеном»

29 Сентября 2024 • 20:11 Комментировать
Анже
1:3
Реймс
окончен

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи шестого тура.

«Анже» пропустил два мяча от «Реймса» к середине первого тайма и не смог спастись в итоге. Кроме Кейто Накамуры и Дзюни Ито позже забил Маршал Манетси. А Зинедин Ферхат стал автором гола престижа - 1:3.

Голы Йоанна Лепенана и Сорбы Томаса позволили «Нанту» уверенно вести в матче с «Сент-Этьеном», но новички отыгрались во втором тайме - 2:2. Ибраим Сиссоко забил с игры и с 11 метров.

Протокол игры  
Анже1:3Реймс
  9'Накамура Кейто (0:1)
  25'Ито Дзюня (0:2)
  79'Манетси Маршал (0:3)
(1:3) Ферхат Зинедин84'  
Фофана ЯхьяАркус Карлан 62' (Рао-Лисоа Лилиан ( 62') Emmanuel BiumlaЛефор ЖорданАнин ФлоранАолу Жан-Эде 75' (Ньяне Ибраима ( 75') Белькебла Арис 80' (Капель Пьеррик ( 80') Аллевина Джим 62' (Эль-Мелали Фарид ( 62') Абделли Химад 80' (Белкдим Яссин ( 80') Ферхат ЗинединЛеполь Эстебан
Запасные: Ульд Халед ЗинединУнтонджи СедрикБамба АбдулайеЗинга Мелвин
Диуф ЙеваннБута  44' 69' (Салама Амин ( 69') Кипре СедрикАгбаду ЭммануэльАкиеме СерхиоАтангана-Эдоа ВалентинФофана Яя 76' (Теума Тедди ( 76') Манетси МаршалИто Дзюня 83' (Дарами Мохаммед ( 83') Дьяките Умар  48' 69' (Диакон Мамаду ( 69') Накамура Кейто  43' 69' (Сангюи Ноа ( 69')
Запасные: Де Смет ТибоОльеро АлександрКоне АмадуNiama Sissoko
29 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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Протокол игры 
Нант2:2Сент-Этьен
(1:0) Лепенан Йоанн 10'  
(2:0) Томас Сорба 49'  
  57' Сиссоко Ибраим II (2:1)
  67' Сиссоко Ибраим II (2:2)
Лафон Альбан  Коко Маркус   90'  Кастеллетто Жан-Шарль   65'  Зезе Натан  Коцца Николя  Дуглас Гомес  Чиривелья Педро   88' (Молле Флоран (   88' Томас Сорба   79' (Мохамед Мостафа (   79' Лепенан Йоанн   88' (Ассумани Демен (   88' Саймон Мозес  Аблин Маттис   53'   79' (Ганаго Игнатиус (   79')
Запасные: Гбамен Жан-Филипп  Паллуа Николя  Карлгрен Патрик  Амьен-Аду Кельвен
Ларсонне Готье   90'  Аппиа Деннис  Батубинсика Дилан  Наде Микаэль  Петро Лео  Муэффек Аймен  Эква Пьер  Амугу Матис   73'   83' (Бушуари Беньямин (   83' Давиташвили Зурико   89' (Боакье Агустен (   89' Сиссоко Ибраим II   78' (Кафаро Матьё (   78' Олд Бенжамин   78' (Стассин Лукас (   78')
Запасные: Фомба Ламин  Абдельамид Юнис  Тардьё Флориан  Миладинович Игор  Мобле Брис
 29 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Анже — Реймс чемпионата Франции — 29 сентября 2024
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