«Реймс» одолел «Анже», «Нант» упустил победу над «Сент-Этьеном»

В чемпионате Франции подошли к концу некоторые матчи шестого тура.
«Анже» пропустил два мяча от «Реймса» к середине первого тайма и не смог спастись в итоге. Кроме Кейто Накамуры и Дзюни Ито позже забил Маршал Манетси. А Зинедин Ферхат стал автором гола престижа - 1:3.
Голы Йоанна Лепенана и Сорбы Томаса позволили «Нанту» уверенно вести в матче с «Сент-Этьеном», но новички отыгрались во втором тайме - 2:2. Ибраим Сиссоко забил с игры и с 11 метров.
Протокол игры
|9'Накамура Кейто (0:1)
|25'Ито Дзюня (0:2)
|79'Манетси Маршал (0:3)
|(1:3) Ферхат Зинедин84'
Фофана Яхья•Аркус Карлан62' (Рао-Лисоа Лилиан (62') •Emmanuel Biumla•Лефор Жордан•Анин Флоран•Аолу Жан-Эде75' (Ньяне Ибраима (75') •Белькебла Арис80' (Капель Пьеррик (80') •Аллевина Джим62' (Эль-Мелали Фарид (62') •Абделли Химад80' (Белкдим Яссин (80') •Ферхат Зинедин•Леполь Эстебан
Диуф Йеванн•Бута 44'69' (Салама Амин (69') •Кипре Седрик•Агбаду Эммануэль•Акиеме Серхио•Атангана-Эдоа Валентин•Фофана Яя76' (Теума Тедди (76') •Манетси Маршал•Ито Дзюня83' (Дарами Мохаммед (83') •Дьяките Умар 48'69' (Диакон Мамаду (69') •Накамура Кейто 43'69' (Сангюи Ноа (69')
Запасные: Де Смет Тибо•Ольеро Александр•Коне Амаду•Niama Sissoko
29 сентября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
|(1:0) Лепенан Йоанн 10'
|(2:0) Томас Сорба 49'
|57' Сиссоко Ибраим II (2:1)
|67' Сиссоко Ибраим II (2:2)
Лафон Альбан • Коко Маркус • 90'Кастеллетто Жан-Шарль • 65'Зезе Натан • Коцца Николя • Дуглас Гомес • Чиривелья Педро 88' ( Молле Флоран ( 88') • Томас Сорба 79' ( Мохамед Мостафа ( 79') • Лепенан Йоанн 88' ( Ассумани Демен ( 88') • Саймон Мозес • Аблин Маттис 53' 79' ( Ганаго Игнатиус ( 79')
Запасные: Гбамен Жан-Филипп • Паллуа Николя • Карлгрен Патрик • Амьен-Аду Кельвен
Ларсонне Готье • 90'Аппиа Деннис • Батубинсика Дилан • Наде Микаэль • Петро Лео • Муэффек Аймен • Эква Пьер • Амугу Матис 73' 83' ( Бушуари Беньямин ( 83') • Давиташвили Зурико 89' ( Боакье Агустен ( 89') • Сиссоко Ибраим II 78' ( Кафаро Матьё ( 78') • Олд Бенжамин 78' ( Стассин Лукас ( 78')
Запасные: Фомба Ламин • Абдельамид Юнис • Тардьё Флориан • Миладинович Игор • Мобле Брис
29 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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