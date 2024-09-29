«Лион» вырвал победу над «Тулузой», использовав всё, что удалось создать

«Тулуза» с «Лионом» пытались уйти подальше от зоны вылета по итогам матча шестого тура Лиги 1. Команды нечасто наносили удары по воротам, а гости добились победы со счётом 2:1, лишь дважды пробив по воротам, при этом в створ было только одно попадание.

В дебюте повели футболисты «Тулузы» после меткого удара Янна Гбоо. На 28-й минуте Расмус Николайсен забил в свои ворота - 1:1. А на пятой компенсированной минуте «ткачи» вырвали победу выстрелом Малика Фофана.

«Лион» делит девятое место, соперник - четвертый с конца.