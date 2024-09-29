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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» вырвал победу над «Тулузой», использовав всё, что удалось создать

29 Сентября 2024 • 18:06 Комментировать
Тулуза
1:2
Лион
окончен

«Тулуза» с «Лионом» пытались уйти подальше от зоны вылета по итогам матча шестого тура Лиги 1. Команды нечасто наносили удары по воротам, а гости добились победы со счётом 2:1, лишь дважды пробив по воротам, при этом в створ было только одно попадание.

В дебюте повели футболисты «Тулузы» после меткого удара Янна Гбоо. На 28-й минуте Расмус Николайсен забил в свои ворота - 1:1. А на пятой компенсированной минуте «ткачи» вырвали победу выстрелом Малика Фофана.

«Лион» делит девятое место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Тулуза1:2Лион
(1:0) Гбоо Янн14'  
  28'Николайсен Расмус (1:1)
  90'Фофана Малик (1:2)
Ресте ГийомСидибе ДжибрильНиколайсен РасмусМаккензи МаркКаманзи УорренКассерес Кристиан  87'Сьерро Венсан 90' (Зайц Миха ( 90') Доннум Арон  58' 67' (Суасо Габриэль ( 67') Бабика Шави 64' (Абухляль Закария ( 64') Магри Франк 64' (Кинг Джошуа ( 64') Гбоо Янн 90' (Генро Денис ( 90')
Запасные: Домингес АлексUmit AkdagШмидт НикласКрессвел Чарли
Перри ЛукасКумбеди Саэль 89' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 89') Мата КлинтонЧалета-Цар Дуе  48'АбнерКакере МаксансТессманн Таннер 67' (Толиссо Корентен ( 67') Верету Жордан  10' 53' (Шерки Райан ( 53') Бенрахма СаидМикаутадзе Жорж 68' (Ляказетт Александр ( 68') Заха Уилфрид 53' (Фофана Малик ( 53')
Запасные: Тальяфико НиколасМатич НеманьяНьякат МуссаДескамп Реми
29 сентября. Стадион "Мунисипал".
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Евро-Футбол.Ру,
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