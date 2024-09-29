«Лион» вырвал победу над «Тулузой», использовав всё, что удалось создать

«Тулуза» с «Лионом» пытались уйти подальше от зоны вылета по итогам матча шестого тура Лиги 1. Команды нечасто наносили удары по воротам, а гости добились победы со счётом 2:1, лишь дважды пробив по воротам, при этом в створ было только одно попадание.
В дебюте повели футболисты «Тулузы» после меткого удара Янна Гбоо. На 28-й минуте Расмус Николайсен забил в свои ворота - 1:1. А на пятой компенсированной минуте «ткачи» вырвали победу выстрелом Малика Фофана.
«Лион» делит девятое место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гбоо Янн14'
|28'Николайсен Расмус (1:1)
|90'Фофана Малик (1:2)
Ресте Гийом•Сидибе Джибриль•Николайсен Расмус•Маккензи Марк•Каманзи Уоррен•Кассерес Кристиан• 87'Сьерро Венсан90' (Зайц Миха (90') •Доннум Арон 58'67' (Суасо Габриэль (67') •Бабика Шави64' (Абухляль Закария (64') •Магри Франк64' (Кинг Джошуа (64') •Гбоо Янн90' (Генро Денис (90')
Запасные: Домингес Алекс•Umit Akdag•Шмидт Никлас•Крессвел Чарли
Перри Лукас•Кумбеди Саэль89' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (89') •Мата Клинтон•Чалета-Цар Дуе• 48'Абнер•Какере Максанс•Тессманн Таннер67' (Толиссо Корентен (67') •Верету Жордан 10'53' (Шерки Райан (53') •Бенрахма Саид•Микаутадзе Жорж68' (Ляказетт Александр (68') •Заха Уилфрид53' (Фофана Малик (53')
29 сентября. Стадион "Мунисипал".
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