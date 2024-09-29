​Луис Энрике не разделяет ропот на плотный календарь

Испанский наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу полемики вокруг насыщенного календаря. Он не разделяет жалоб по этому поводу - испанский специалист напомнил о том, что у его клуба на четыре матча меньше, чем у клубов из английской Премьер-лиги, откуда в основном и идёт ропот.

- Думаю, что тут говорить должны игроки. В Англии действительно много игр, очень плотный календарь, особенно у «Манчестер Сити». У нас всё попроще, потому что на четыре матча меньше. Но соглашусь, что если сделать календари попроще, это пойдёт на пользу, - цитирует слова испанского специалиста derbyderbyderby.it.