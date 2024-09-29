«Монако» перед финальным свистком дожал «Монпелье»

В шестом туре Лиги 1 сыграли «Монако» с «Монпелье».

В начале игры Фоларин Балогун справа убежал в отрыв и выдал пас в центр на Бреля Эмболо, который с девяти метров в касание пробил выше ворот. А вот гости отличились - Арно Норден в центральном круге совершил перехват и сразу сделал пас вперёд на Акора Адамса, тот в касание перевёл мяч на Рабби Нзингула, который вошёл в штрафную площадь и точно пробил в ближний угол - 0:1. В ответ Александр Головин справа вывел один на один с голкипером Балогуна, но Фоларин с 12 метров пробил выше ворот. Еще похожий момент, но уже с передачи Эмболо, и Балогун пробил в цель под голкипером - 1:1.

Балогун снова на острие и в середине второго тайма - с восьми метров пробил в ближнюю штангу. Тежи Саванье со штрафного пробил в левую стойку, застывший голкипер лишь взглядом проводил мяч. На 90-й минуте Танги Кулибали на фланге грубо сыграл против Уаттара и получил вторую жёлтую карточку. В последней атаке Денис Закария справа пошёл в центр и покатил мяч в штрафную площадь направо, последовал пас в центр на Ламина Камара, который с линии штрафной площади пробил в правую штангу, а мяч отскочил в сетку.

2:1, «Монако» делит лидерство с «ПСЖ», соперник третий с конца.