Головин — в стартовом составе «Монако» на игру с «Монпелье»

В субботу, 28 сентября, «Монако» примет на своём поле «Монпелье» в рамках шестого тура чемпионата Франции.

Накануне матча пресс-служба «Монако» поделилась информацией о стартовом составе команды. С первых минут главный тренер монегасков Ади Хюттер решил выпустить на поле следующих футболистов: Кён (вр), Вандерсон, Синго, Салису, Энрике, Закария (к), Головин, Аклиуш, Бен-Сегир, Эмболо, Балогун.

Начало матча французской Лиги 1 между «Монако» и «Монпелье» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.