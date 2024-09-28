«Ланс» и «Ницца» провели матч без результативных ударов

«Ланс» и «Ницца», постоянно претендующие на высокие места, пересеклись в матче шестого тура Лиги 1. Хозяева были намного активнее, но победить не смогли. Удивительно, но особой остроты и не было при обилии ударов по воротам. Лучший момент был в середине первого тайма, когда Мбала Нзола расстреливал ворота и не попал в створ. Также отметил удаление Анасса Зарури на 84-й минуте по причине жесткой игры.

«Ланс» в четвертый раз подряд сыграл вничью и с 10 очками занимает четвертое место, соперник (8) идет следом.