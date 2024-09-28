«Ланс» и «Ницца» провели матч без результативных ударов

«Ланс» и «Ницца», постоянно претендующие на высокие места, пересеклись в матче шестого тура Лиги 1. Хозяева были намного активнее, но победить не смогли. Удивительно, но особой остроты и не было при обилии ударов по воротам. Лучший момент был в середине первого тайма, когда Мбала Нзола расстреливал ворота и не попал в створ. Также отметил удаление Анасса Зарури на 84-й минуте по причине жесткой игры.
«Ланс» в четвертый раз подряд сыграл вничью и с 10 очками занимает четвертое место, соперник (8) идет следом.
Протокол игры
Самба Брис•Франковски Пшемыслав 53'78' (Сатриано Мартин (78') •Гради Жонатан•Хусанов Абдукодир•Мачадо Дейвер•Томассон Адриен•Медина Факундо•Фюльжени Анжело59' (Ласкари Реми Лебо (59') •Диуф Энди89' (Менди Нампали (89') •Саид Уэсли59' (Зарури Анасс (59' 67') • 84'Нзола М'Бала78' (Агилар Рубен (78')
Запасные: Чавес Джоаннер•Петрич Денис•Сарр Маланг•Коста Давид
Булка Марцин•Ндайишимийе Юссуф•Бомбито Мойзе•Абдель Монем Мохамед 28'46' (Клосс Жонатан (46') •Менди Антуан46' (Данте Бонфим (46') • 90'Росарио Пабло•Будауи Хишем90' (Диоп Софьян (90') •Абди Али•Буанани Бадредин90' (Лоше Том (90') •Гессан Эванн•Бога Жереми77' (Мукоко Юссуфа (77')
Запасные: Дюпе Максим•Оракпо Виктор•Камара Иссиага•Илие Рареш
28 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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