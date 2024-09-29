Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о продлении контракта Александра Головина с «Монако» до 2029 года.

«Я думаю, это такой контракт, который он решил подписать и играть уже в «Монако». Всё может быть, если какой-то всплеск будет, что за ним начнут гоняться, то почему нет?

Тем не менее, его там всё устраивает, он сроднился с «Монако», играет за команду с 2018 года. Ему там доверяют, ему нравится, комфортно. Самое главное – он хуже не становится. Всё время держит свой уровень очень хороший. Головин у нас сейчас сильнейший футболист в России, поэтому я не вижу ничего плохого. А в плане роста… Да, но, чтоб играть в «Реале» или «Манчестер Сити», тоже нужно чем-то подтверждать, но, к сожалению, мы пока довольствуемся этим», - сказал Балахнин.

За «Монако» Головин выступает уже шесть лет. За это время он сыграл за клуб 207 матчей, отметившись 31 голом и 39 передачами.