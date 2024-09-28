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Габулов: Полностью поддерживаю решение Сафонова

28 Сентября 2024 • 19:21 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
06.10 21:45

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о переезде Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, минувшим летом российский вратарь покинул «Краснодар» и присоединился к чемпиону Франции последних нескольких лет.

— Его решение уехать в «ПСЖ» пусть и не первым номером, я абсолютно поддерживаю. Надо рисковать, пробовать, — заявил Габулов Livesport.

По мнению Габулова, у Сафонова есть все необходимые качества, чтобы конкурировать на самом высоком уровне.

В текущем сезоне Сафонов провел три матча во всех турнирах, в которых пропустил два гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.


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ПСЖ Владимир Габулов Матвей Сафонов ещё теги

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