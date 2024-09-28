Первый тренер Сафонова: «Если Матвей будет надёжен, Доннарумму нескоро поставят в основу»

Алексей Чистяков, первый тренер Матвея Сафонова, высказался относительно перспектив российского вратаря во французском «ПСЖ».
«Надеюсь, что он и дальше будет играть за «ПСЖ». Если команда будет продолжать выигрывать, а он - надёжно играть, то Доннарумму не сразу после травмы поставят в основу», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что Сафонов сыграл несколько матчей подряд в составе парижского гранда. Матвей перешел в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Российский вратарь подписал с чемпионом Лиги 1 долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет.
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