Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал домашнюю победу над «Ренном» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 3:1, гости забили единственный гол с пенальти.

«Непростой матч. Важная победа», - оставил сообщение Сафонов в своих социальных сетях.

Благодаря вчерашнему успеху «ПСЖ» набрал 16 баллов и лидирует в турнирной таблице французского чемпионата.

В текущем сезоне Лиги 1 Матвей сыграл два поединка и пропустил два мяча. Российский вратарь присоединился к парижанам в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2029 года.