Луис Энрике: «У Ли Кан-Ина есть очень важное качество для стиля игры «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему Ли Кан-Ин важен для команды.

В пятницу южнокорейский футболист помог парижанам обыграть «Ренн» (3:1), отметившись забитым мячом.

«Ли невероятно универсален, и у него есть очень важное для нашего игрового стиля качество: он не теряет мяч, даже когда его окружают соперники, сохраняет владение под давлением.

Сегодня он был исключителен. Его гол – это гол умного нападающего. Мне очень понравилась его игра. Он был последователен, умело пасовал, бил по воротам и удерживал мяч, когда это требовалось. Совершенный матч в его исполнении, я крайне доволен», – приводит PSG Report слова испанского рулевого.