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«ПСЖ» разобрался с «Ренном», Сафонову забили с пенальти

28 Сентября 2024 • 00:00 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ренн
окончен

Шестой тур Лиги 1 открыли «ПСЖ» и «Ренн».

В одной из первых атак розыгрыш углового и скидка в центр на Маркиньоса, который отправил сферу в сетку, но гола нет - вне игры. После прострела с левого края от Бредли Баркола в центр на Ашрафа Хакими, нанес марокканец удар по воротам, подсек он сферу над вратарем, но та угодила в планку, после чего выскочила в поле. На 30-й минуте получил форвард «ПСЖ» мяч от партнера, после чего с дужки штрафной закрутил сферу прямо в правую шестерку - 1:0.

На 58-й минуте Баркола нанес удар по воротам соперника, но попал в штангу, на добивании был первым Ли Кан-Ин, который «рыбкой» в прыжке добавил сферу в сетку - 2:0. Передача из глубины поля прошла на Хакими, который убежал от защитника и сумел прострелить мяч в центр, где сферу в рамку на дальней штанге внес Баркола - 3:0. В ответ пенальти в ворота «ПСЖ», пытался запутать вратарь Матвей Сафонов оппонента, перемещаясь в воротах, а Арно Мюинга спокойно пробил в правый угол, реализовав свой шанс, - 3:1. Прошел Алиду Сейду справа всю оборону соперника, сблизился с Сафоновым и с носка пырнул мяч в ближний угол, но взятие ворот отменено - игра рукой у атакующего футболиста.

«ПСЖ» - снова единоличный лидер, соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
ПСЖ3:1Ренн
(1:0) Баркола Бредли30'  
(2:0) Кан-Ин Ли58'  
(3:0) Баркола Бредли68'  
  75'Мюинга Арно (3:1)
Сафонов МатвейХакими АшрафМаркиньос Маркос 70' (Шкриньяр Милан ( 70') Пачо ВильянБералдо ЛукасЗаир-Эмери Уоррен  52'Невеш ЖоауРуис Фабиан 70' (Маюлу Сенни ( 70') Дембеле Усман  46' 82' (Мбайе Ибраим ( 82') Кан-Ин ЛиБаркола Бредли 70' (Коло-Муани Рандаль ( 70')
Запасные: Эль-Аннаш ЮнесЗаге ЙорамТенас Арнау
Манданда СтивЭстигор Лео 66' (Файе Микаил ( 66') Ву Кристофер  65'Сейду АлидуАссиньон Лоренс  42' 59' (Хатебур Ханс ( 59') Матусива Азор 78' (Грёнбек Альберт ( 78') Сантамария Батист  31' 65' (Камара Глен ( 65') Трюффер Адриен 78' (Нагида Махамаду ( 78') Блас ЛюдовикМюинга АрноГуйри Амин
Запасные: Галлон ГотьеАхамада НауируГомес Карлос IIIМейстер Хенрик
27 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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