«ПСЖ» разобрался с «Ренном», Сафонову забили с пенальти

Шестой тур Лиги 1 открыли «ПСЖ» и «Ренн».

В одной из первых атак розыгрыш углового и скидка в центр на Маркиньоса, который отправил сферу в сетку, но гола нет - вне игры. После прострела с левого края от Бредли Баркола в центр на Ашрафа Хакими, нанес марокканец удар по воротам, подсек он сферу над вратарем, но та угодила в планку, после чего выскочила в поле. На 30-й минуте получил форвард «ПСЖ» мяч от партнера, после чего с дужки штрафной закрутил сферу прямо в правую шестерку - 1:0.

На 58-й минуте Баркола нанес удар по воротам соперника, но попал в штангу, на добивании был первым Ли Кан-Ин, который «рыбкой» в прыжке добавил сферу в сетку - 2:0. Передача из глубины поля прошла на Хакими, который убежал от защитника и сумел прострелить мяч в центр, где сферу в рамку на дальней штанге внес Баркола - 3:0. В ответ пенальти в ворота «ПСЖ», пытался запутать вратарь Матвей Сафонов оппонента, перемещаясь в воротах, а Арно Мюинга спокойно пробил в правый угол, реализовав свой шанс, - 3:1. Прошел Алиду Сейду справа всю оборону соперника, сблизился с Сафоновым и с носка пырнул мяч в ближний угол, но взятие ворот отменено - игра рукой у атакующего футболиста.

«ПСЖ» - снова единоличный лидер, соперник делит седьмое место.