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Чемпионат Франции. Лига 1

Замена Мбаппе: Баркола забил 6 голов в 7 матчах – больше, чем за весь прошлый сезон

27 Сентября 2024 • 23:58 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ренн
окончен

Вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола набрал впечатляющую форму.

22-летний футболист отметился дублем в пятничном поединке с «Ренном» (3:1) – теперь на счету француза шесть забитых мячей в семи матчах нынешней кампании. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон – тогда Баркола забил лишь пять раз, проведя 42 поединка во всех турнирах.

Именно новый лидер атаки «ПСЖ» на текущий момент лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. Он опередил Мэйсона Гринвуда из «Марселя», отличившегося пять раз.

Брэдли Баркола пополнил ряды парижского гранда летом прошлого года, перебравшись из родного для себя «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
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