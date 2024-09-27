«Осер» разгромил «Брест» и прервал серию поражений

Шестой тур Лиги 1 открывали «Осер», потерпевший четыре поражения подряд, и «Брест», участник Лиги чемпионов, набравший всего шесть очков.
Хозяева добились решающего перевеса в первом тайме. На 26-й минуте Элиша Овусу открыл счет ударом из пределов штрафной. А вскоре Жубал Мендес реализовал пенальти, голкипер же не угадал направление удара - 2:0.
На 59-й минуте Хамед Траоре сделал счет разгромным. Также Гэбриэл Ошо отметился попаданием в штангу.
«Осер» набрал шесть очков и делит 10-е место, там же находится и «Брест».
Протокол игры
|(1:0) Овусу Элиша26'
|(2:0) Жубал Мендес37'
|(3:0) Траоре Хамед59'
Леон Донован•Диоманде Синали• 53'Жубал Мендес84' (Пелленар Тео (84') •Ошо Гэбриэл•Хувер Ки-Джана80' (Перрен Гаэтан (80') •Акпа Клеман 17'66' (Менса Гидеон (66') •Овусу Элиша•Траоре Хамед80' (Жоли Поль (80') •Дануа Кевин•Онаиву Адо80' (Бейр Телониус (80') •Синайоко Лассин
Запасные: Айе Флориан•Диуссе Ассан•Равелсон Райан•Де Перчин Тео
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Кулибали Сумайла•Амави Жордан•Камара Махди•Фернандес Эдимилсон62' (Думбия Камори (62') •Февр Ромен61' (Бальде Мама (61') •Сима Абдалла61' (Маньетти Уго (61') •Ажорк Людовик79' (Мартен Жонас (79') •Дель Кастильо Ромен73' (Салах Ибрагим (73')
27 сентября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
Бан пользователя