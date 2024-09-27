«Осер» разгромил «Брест» и прервал серию поражений

Шестой тур Лиги 1 открывали «Осер», потерпевший четыре поражения подряд, и «Брест», участник Лиги чемпионов, набравший всего шесть очков.

Хозяева добились решающего перевеса в первом тайме. На 26-й минуте Элиша Овусу открыл счет ударом из пределов штрафной. А вскоре Жубал Мендес реализовал пенальти, голкипер же не угадал направление удара - 2:0.

На 59-й минуте Хамед Траоре сделал счет разгромным. Также Гэбриэл Ошо отметился попаданием в штангу.

«Осер» набрал шесть очков и делит 10-е место, там же находится и «Брест».