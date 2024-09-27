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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов в третий раз подряд попал в стартовый состав «ПСЖ»

27 Сентября 2024 • 21:21 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.40 X 5.30 2 7.30
Через 0 ч. 25 мин.

Сегодня, 27 сентября, «ПСЖ» примет на своём поле «Ренн» в рамках шестого тура французской Лиги 1.

Пресс-служба парижан опубликовала список футболистов на предстоящий матч. Стоит сказать, что с первых минут на поле выйдет российский голкипер Матвей Сафонов. Для 25-летнего вратаря это будет уже третье появление в составе подряд.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов (вр), Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Бералдо, Руис, Заир-Эмери, Невеш, Ли, Дембеле, Баркола.

Начало матча между «ПСЖ» и «Ренном» запланировано на 22:00 по московскому времени. Следить за ходом всех событий поединка можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.


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Евро-Футбол.Ру,
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