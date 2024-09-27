Канчельскис считает, что Головин правильно продлил контракт с «Монако»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако». Он доказал, что является игроком основного состава. «Монако» — хороший клуб», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, в текущем сезоне «Монако» будет вести борьбу за чемпионство в Лиге 1.

Напомним, Головин выступает за монегасков с 2018 года. В текущей кампании он появился на поле в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор 28-летнего хавбека с «Монако» рассчитан до 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в 30 миллионов евро.