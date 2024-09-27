Голкипер Матвей Сафонов пропустит октябрьский сбор национальной команды России. Как сообщает телеграм-канал Baza, адвокаты посоветовали Сафонову не ехать на родину после вступления в силу решения суда по алиментам. И-за долга в 60 миллионов рублей футболист может снова получать запрет на выезд из России. При таком раскладе Матвей рискует не вернуться в расположение «ПСЖ».

В то же время отмечается, что Сафонов хочет приехать в сборную. Адвокаты же говорят, что такая поездка рискованная, по крайней мере до начала кассации.

Напомним, что в «ПСЖ» Матвей Сафонов перебрался в летнее трансферное окно из «Краснодара».