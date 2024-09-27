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Чемпионат Франции. Лига 1

Гранат: Я уверен, Головину нравится в «Монако»

27 Сентября 2024 • 17:49 Комментировать
Монако
...
Монпелье
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28.09 22:00

Экс-защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Александра Головина с «Монако».

Ранее появилась информация, что 28-летний полузащитник продлит контракт с клубом на пять лет.

Гранат уверен, что Головину нравится в «Монако», ведь он один из лидеров клуба, но если хавбек захочет сменить команду, то потенциальному покупателю придется выложить приличную сумму.

— Головину не стоит откладывать в долгий ящик мысли о переходе в топ-клуб. Если на него будет спрос от хороших клубов, стоит попробовать свои силы, — приводит слова Граната «Чемпионат».

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Головина составляет 30 миллионов евро.

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