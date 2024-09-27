Сенников: «Монако» покупало Головина с целью продать его подороже»

Дмитрий Сенников порассуждал об Александре Головине. Российский полузащитник проводит уже седьмой по счёту сезон в «Монако», за это время он стал лидером и одним из старожилов клуба.

«Он полезен, он лидер. Думаю, «Монако» покупало Головина, чтобы потом дороже перепродать. «Монако» — клуб-донор, он зарабатывает деньги на молодых игроках. Наверное, у них было в планах продать Александра в условную Англию за 50 млн евро», - рассуждает Сенников для «Чемпионата».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Монако» продлит контракт с Головиным аж до 2029 года.

«Разумнее поэтому продлить контракт с ним, нежели отпускать бесплатно», - добавил эксперт.