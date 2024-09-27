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Чемпионат Франции. Лига 1

Чинквини считает, что Сафонов может стать будущим «ПСЖ»

27 Сентября 2024 • 14:17 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.40 X 5.30 2 7.30
Через 6 ч. 31 мин.

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Чинквини считает, что Доннарумма является одним из лучших на своей позиции, поэтому неизвестно, сможет ли Сафонов вытеснить итальянца.

— Матвею будут давать шансы играть, все-таки за него заплатили 20 миллионов евро. Сафонов может стать будущим ПСЖ или другого большого европейского клуба, — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел два матча в футболке «ПСЖ» и пропустил всего один мяч.

27 сентября, подопечные Луиса Энрике примут на своем поле «Ренн» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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