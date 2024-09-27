Доннарумма вновь оказался вне заявки «ПСЖ»

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с испанцем Луисом Энрике определился с заявкой команды на поединок шестого тура чемпионата Франции против «Ренна».

Как информирует клубная пресс-служба, в список не был включен итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который уже пропустил две встречи. С большой долей вероятности место в рамке ворот займет российский голкипер Матвей Сафонов.

Матч «ПСЖ» против «Ренна» состоится в пятницу, 27 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После пяти туров Лиги 1 парижане занимают первое место в турнирной таблице, а гости располагаются на восьмой позиции.