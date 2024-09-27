Наставник «Лилля» думает играть в Лиге чемпионов вторым составом

С каждым днём недовольных календарём становится всё больше. Во время пресс-конференции раскритиковал расписание наставник «Лилля» Бруно Женезио.

После международной паузы «красно-синие» сыграют в гостях с «Монако», «Атлетико» и «Лансом». Матчи пройдут в промежуток с 18 по 26 октября. Так как с «Лансом» будет дерби, то Женезио предположил, что его команда может в Лиге чемпионов сыграть вторым составом.

«Удивлены, это мягко сказано… Я даже не хочу произносить это слово, потому что хочу быть вежливым. Не понимаю, почему нельзя было матч с «Лансом» поставить на 27-е число. Может быть, мы поедем в Мадрид с резервной командой, чтобы поберечь себя для дерби. И тогда нас будут критиковать за то, что мы не отдаем всё Лиге чемпионов», - приводит слова тренера официальный сайт французского клуба.

Футболисты «Лилля» последний раз побеждали в августе. После этого коллектив провёл уже пять матчей.