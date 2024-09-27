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Чемпионат Франции. Лига 1

«Не бей меня»: Рамос вспомнил разговор с Месси на первой совместной тренировке

27 Сентября 2024 • 01:02 Комментировать
ПСЖ
...
Ренн
1 1.40 X 5.30 2 7.30
Через 20 ч. 21 мин.

Бывший защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался об игре с Лионелем Месси.

Испанец и аргентинец долгие годы противостояли друг другу в «эль класико», когда выступали за мадридский «Реал» и «Барселону» соответственно, а в 2021 году вместе оказались в «ПСЖ».

«Когда мы впервые тренировались вместе, Месси в шутку сказал мне: «Помни, мы теперь в одной команде, так что больше не бей меня». Я улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, теперь я ударю любого, кто приблизится к тебе».

Честно говоря, иногда мне приходилось играть против него жёстко, потому что это единственный способ его остановить. Впервые сыграв с ним в одной команде, я подумал: «Здорово, можно расслабиться, теперь Месси на моей стороне», – цитирует Inter Miami News Hub Серхио Рамоса.

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