«Не бей меня»: Рамос вспомнил разговор с Месси на первой совместной тренировке

Бывший защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался об игре с Лионелем Месси.

Испанец и аргентинец долгие годы противостояли друг другу в «эль класико», когда выступали за мадридский «Реал» и «Барселону» соответственно, а в 2021 году вместе оказались в «ПСЖ».

«Когда мы впервые тренировались вместе, Месси в шутку сказал мне: «Помни, мы теперь в одной команде, так что больше не бей меня». Я улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, теперь я ударю любого, кто приблизится к тебе».

Честно говоря, иногда мне приходилось играть против него жёстко, потому что это единственный способ его остановить. Впервые сыграв с ним в одной команде, я подумал: «Здорово, можно расслабиться, теперь Месси на моей стороне», – цитирует Inter Miami News Hub Серхио Рамоса.