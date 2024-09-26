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Колосков: «Головин пользуется неким авторитетом в «Монако»

26 Сентября 2024 • 20:13 Комментировать
Монако
...
Монпелье
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28.09 22:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что российский хавбек Александр Головин в ближайшее время должен продлить контракт с «Монако».

«Положительно отношусь к возможному продлению. Это говорит о том, что в клубе ему доверяют, что Головин в порядке и пользуется неким авторитетом», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущей кампании 28-летний полузащитник сыграл в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Головина с монегасками рассчитан до 2026 года.

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Монако Вячеслав Колосков Александр Головин ещё теги

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