Колосков: «Головин пользуется неким авторитетом в «Монако»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что российский хавбек Александр Головин в ближайшее время должен продлить контракт с «Монако».

«Положительно отношусь к возможному продлению. Это говорит о том, что в клубе ему доверяют, что Головин в порядке и пользуется неким авторитетом», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущей кампании 28-летний полузащитник сыграл в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Головина с монегасками рассчитан до 2026 года.