Мостовой выступил за продление контракта Головина с «Монако»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном продлении контракта Александра Головина с «Монако».

Ранее сообщалось, что 28-летний российских хавбек подпишет новый трудовой договор с «Монако» до 2029 года.

— «Монако» — одна из лучших команд Франции и в Европе все время. И вот уже прошло шесть лет, конечно, если он подпишет, то правильно сделает», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне футболист появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Головина в 30 миллионов евро.