Губерниев прокомментировал информацию о Головине в «Монако»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу вероятного продления контракта Александра Головина с «Монако». Сообщалось, что россиянин заключит с монегасками трудовое соглашение на пять лет.

«Головин является лидером команды, ещё пять лет в «Монако» будет играть и приносить пользу мировому футболу. Замечательное решение. Головин выступает за клуб, который является одним из лидеров французского чемпионата и играет в Лиге чемпионов», - цитирует Губерниева Metaratings.

Губерниев отметил, что «Монако» является статусным и топовым клубом.

Александр Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. С тех пор российский полузащитник провёл 207 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 31 гол и 39 результативных передач на партнёров.