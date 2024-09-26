Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Главный тренер «Бреста» получил дисквалификацию на три матча

26 Сентября 2024 • 15:52 Комментировать
Брест
2:0
Тулуза

Не только в РПЛ недовольны судейством. Главный тренер французского «Бреста» Эрик Рой после матча с «Тулузой» раскритиковал работу арбитров.

В прошедшей игре в ворота хозяев поставили неоднозначный пенальти. На него Рой отреагировал очень эмоционально, что в итоге был удален. Также после игры он высказался о судьях, которые работают в Лиге 1.

«Я разговаривал с судьей во время нашего матча в Лиге чемпионов. Даже четвертый судья мог спокойно всё разъяснить и не драматизировать ситуацию. Здесь же вместо диалога санкции вступают в силу немедленно. Есть очень высокий уровень, а потом есть Лига 1», -  сказал Рой после матча.

Стоит отметить, что тот пенальти футболисты «Тулузы» забить не смогли. «Брест» выиграл матч со счетом 2:0. При этом дисциплинарный комитет LFP принял решение отстранить Эрика на три игры. Подчеркнем, что на Лигу чемпионов санкции не распространяются.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Брест Лига Чемпионов Лига 1 ещё теги

Новости по матчу

22 Сентября
20:13
«Брест» и «Монпелье» отпраздновали победы
20 Сентября
20:01
Ставка и прогноз на матч Брест — Тулуза чемпионата Франции — 22 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити» Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Экс-вратарь «Реала» готов к переходу в «Барселону» Кто топил и кто тащил «Крылья Советов» в игре с «Ахматом» Тер Штеген перенёс операцию после тяжёлой травмы Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал»
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Легендарный Платини предложил кардинальное изменение в правила футбола
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Сентября
16:10 · Франция. Лига 1
Губерниев прокомментировал информацию о Головине в «Монако»
15:52 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Бреста» получил дисквалификацию на три матча
15:49 · Франция. Лига 1
Луис Энрике готов платить, чтобы не общаться с журналистами
14:11 · Франция. Лига 1
Доннарумма вернулся в общую группу «ПСЖ»
12:45 · Франция. Лига 1
Сычёв: «Правильно, что Головин продлил контракт с «Монако» 1
12:00 · Франция. Лига 1
Асенсио не поможет «ПСЖ» в игре против «Ренна»
10:53 · Франция. Лига 1
Головин продлит контракт с «Монако»
10:45 · Франция. Лига 1
Сафонов рассказал, какие у него отношения с Доннаруммой
10:27 · Франция. Лига 1
Сафонов - о российском футболе: «Все варятся в своём котле, половина матчей не интересны»
10:21 · Франция. Лига 1
Сафонов объяснил, почему ушёл из «Краснодара» в «ПСЖ»
08:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» принял решение по Доннарумме 1
07:58 · Франция. Лига 1
Луис Энрике отказался бы тренировать команду с Месси, Неймаром и Мбаппе
07:34 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике рассказал, что никогда не делает Мбаппе в матчах
25 Сентября
23:18 · Франция. Лига 1
Новичок «Лиона» перестал попадать в состав
22:54 · Франция. Лига 1
Бывший вингер «Лилля» интересен греческому гранду
22:15 · Франция. Лига 1
Финал Лиги чемпионов может пройти в Марселе
22:12 · Франция. Лига 1
Финал Лиги чемпионов может пройти в Марселе
15:56 · Франция. Лига 1
«Барселона» Хави играет как «Эйбар» - говорил Луис Энрике 2
15:31 · Франция. Лига 1
«Я буду менять его»: Раскрыты давние фразы Луиса Энрике о Мбаппе
15:23 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» охладил интерес к Киммиху
12:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в январе могла вернуть Данте
07:55 · Франция. Лига 1
Семшов: «Кузяев может заиграть в клубе из топ-5 Франции»
04:42 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов АПЛ заинтересованы в январском трансфере игрока сборной Англии слухи
01:58 · Испания. Ла Лига
«Они играют как «Эйбар»: Луис Энрике был не в восторге от «Барселоны» Хави
00:20 · Франция. Лига 1
​«Марсель» установил клубный рекорд - сразу трое вышедших на замену забили «Лиону»
Все новости
Рекомендуем