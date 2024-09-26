Главный тренер «Бреста» получил дисквалификацию на три матча

Не только в РПЛ недовольны судейством. Главный тренер французского «Бреста» Эрик Рой после матча с «Тулузой» раскритиковал работу арбитров.

В прошедшей игре в ворота хозяев поставили неоднозначный пенальти. На него Рой отреагировал очень эмоционально, что в итоге был удален. Также после игры он высказался о судьях, которые работают в Лиге 1.

«Я разговаривал с судьей во время нашего матча в Лиге чемпионов. Даже четвертый судья мог спокойно всё разъяснить и не драматизировать ситуацию. Здесь же вместо диалога санкции вступают в силу немедленно. Есть очень высокий уровень, а потом есть Лига 1», - сказал Рой после матча.

Стоит отметить, что тот пенальти футболисты «Тулузы» забить не смогли. «Брест» выиграл матч со счетом 2:0. При этом дисциплинарный комитет LFP принял решение отстранить Эрика на три игры. Подчеркнем, что на Лигу чемпионов санкции не распространяются.