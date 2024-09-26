Луис Энрике готов платить, чтобы не общаться с журналистами

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал понять, что не слишком любит общаться с журналистами. Испанский специалист даже готов пойти на серьёзное сокращение оклада, если при таком раскладе ему не придётся выступать перед представителями СМИ.

«Если от моей зарплаты отнимут 25-50%, и я больше не буду общаться с прессой, я подпишу такой договор. Я бы подписал его сразу же», - слова Энрике приводит Transfer News Live.

В пятницу, 27 сентября, «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Ренна». После этого команда Луиса Энрике будет готовиться к игре Лиги чемпионов против «Арсенала».