Доннарумма вернулся в общую группу «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, итальянец пропустил два последних матча из-за травмы, что позволило дебютировать в команде российскому вратарю Матвею Сафонову.

В текущем сезоне 25-летний Доннарумма принял участие в четырех матчах чемпионата Франции, в которых пропустил три гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Завтра, 27 сентября, «ПСЖ» примет на своем поле «Ренн» в рамках шестого тура французской Лиги 1. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.