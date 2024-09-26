Сычёв: «Правильно, что Головин продлил контракт с «Монако»

Известный в прошлом российский форвард Дмитрий Сычёв прокомментировал новость о том, что полузащитник Александр Головин продлит контракт с «Монако».

«Правильно, что Головин продлил контракт с «Монако». Это уверенность в завтрашнем дне. Видно, что серьёзный клуб доверяет Александру. Продление очень логично, на него рассчитывают», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что новый контракт Головина с монегасками будет рассчитан до 2029 года. Срок действующего трудового договора истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр провел три встречи, не отметившись голевыми действиями.