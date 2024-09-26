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Чемпионат Франции. Лига 1

Асенсио не поможет «ПСЖ» в игре против «Ренна»

26 Сентября 2024 • 12:00 Комментировать
Реймс
1:1
ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в ближайшем матче не сможет использовать весь свой арсенал.

Как сообщает L'Équipe, на сегодняшней тренировке отсутствовал Марко Асенсио, Витинья и Дезире Дуэ.

Асенсио в этом сезоне забил один мяч и отдал две голевые передачи. Из-за травмы бедра он пропускал последний матч против «Реймса». Игра завершилась со счетом 1:1.

Двое других футболистов в том матче участие принимали, но были заменены на 70-й минуте. Как сообщает источник, у Дезире травма лодыжки, а какой недуг у португальца - неизвестно.

Кстати, Дуэ является воспитанником «Ренна» и впервые сменил команду лишь этим летом.

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Ренн ПСЖ Луис Энрике Марко Асенсио Витинья Дезире Дуэ ещё теги

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